Blaak wil 'op mooie manier afscheid nemen van trui'

Door Pim Bijl



Moeite heeft Blaak (28) niet met haar rol. ,,Ik ben niet de kopvrouw, want dit is een klimparkoers. Ik hoop op een mooie manier afscheid te nemen van de trui. Door van betekenis te zijn: mee te zitten in een ontsnapping of die meiden af te zetten aan de voet van de klim.''



Ze vindt het speciaal dat ze nummer 1 draagt in de koers. ,,Ik heb een heel seizoen van mijn titel genoten. Het was een leuk, druk en succesvol jaar.'' Blaak won de Amstel Gold Race en prolongeerde haar nationale titel op de weg.