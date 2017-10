Blatter en Platini te gast bij Poetin tijdens WK

Eerste keer balkjes voor vrouwen in veldrit Boom

12:11 De Superprestige veldrijden in het Belgische Boom heeft voor de wedstrijd van zaterdag een primeur voor de vrouwen in petto. In het parcours liggen balkjes van 25 centimeter hoog, waar de veldrijdsters met hun fiets overheen moeten. Een idee van wereldkampioene Sanne Cant, die het afkeek van de mannen.