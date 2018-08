Blessure houdt Janssen bij Spurs, Real wil 300 miljoen neertellen voor Neymar

Blessure houdt Janssen bij Tottenham

Vincent Janssen belandde al snel naar zijn droomtransfer naar Tottenham Hotspur op een zijspoor. Afgelopen seizoen werd hij dan ook uitgeleend aan Fenerbahçe. De spits zelf ziet een nieuw avontuur bij een andere club wel zitten, een mening die Spurs-manager Mauricio Pochettino deelt. Janssen komt niet voor in de plannen van de Argentijnse oefenmeester, zo bleek al toen hij geen rugnummer toegewezen kreeg, maar The Sun meldt dat een blessure het vertrek van de Nederlander blokkeert.

Real wil profiteren van UEFA-sanctie PSG

Florentino Pérez is volgens de Spaanse sportkrant Sport de wanhoop nabij over de vervanging van de naar Juventus vertrokken Cristiano Ronaldo. Real Madrid zou liefst 300 miljoen euro over hebben voor Neymar. Paris Saint-Germain zou de voormalige aanvaller van Barcelona echter alleen laten gaan indien de club eind deze maand sancties krijgt van de UEFA. De Europese voetbalbond onderzoekt nog steeds of PSG de Financial Fair Play-regels heeft overtreden.