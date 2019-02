Blessure Van Hunenstijn valt mee, outdoorseizoen niet in gevaar

De hamstringblessure van sprintster Marije van Hunenstijn valt mee. De 23-jarige Apeldoornse atlete viel zaterdag na de halve finale op de 60 meter tijdens het NK indoor uit. ,,Dat was enorm balen, maar mijn outdoorseizoen is niet in gevaar.”

Ze wilde natuurlijk haar indoorseizoen niet op deze manier afsluiten. ,,Dat wil je nooit, maar zeker niet op een NK in mijn eigen Apeldoorn. Ik had heel graag de finale willen lopen”, zegt Van Hunenstijn. ,,Maar ik kon gewoon niet verder. Zondag kon ik nog steeds niet goed lopen en kon ik jammer genoeg niet in het Omnisport aanwezig zijn bij het NK.”

Teleurstelling

De teleurstelling was enorm groot. ,,Ik zat direct na de wedstrijd heel hoog in mijn emoties. Ik keek zo uit naar dit NK. En het ging heel goed, zelfs tot aan de finish van de halve finale. Maar toen ik over de finish kwam voelde ik ineens de pijn. Ik schrok enorm, want twee jaar geleden had ik een flinke hamstringblessure. En dit voelde weer niet goed aan. Van alles schiet dan door je hoofd. En ik was net geplaatst voor de finale, daar keek ik enorm naar uit", vertelt de atlete die in de periode voor het NK indoor al werd gebombardeerd tot het gezicht van de nationale strijd in Apeldoorn.

Volledig scherm Marije van Hunenstijn, hét gezicht van het NK indoor atletiek in Apeldoorn. © Ruud van Bragt / Atletiekunie

Ze prijkte op veel billboards en aanplakbiljetten. En hoopte zich in de strijd om de medailles te kunnen mengen. In de halve finale liep Van Hunenstijn 7,37 seconden. Goed voor een finaleplek, maar had ze een medaille willen halen moest het nog een fractie sneller. Het brons ging in de finale naar Nketia Seedo in 7,27 seconden, zilver naar Jamile Samuel in 7,26. Dafne Schippers was ongenaakbaar in 7,18 seconden.

Trainingskamp