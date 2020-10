Blind en Ten Hag denken niet in doemscenario’s: ‘Alle vertrouwen in overwinning’

Atalanta-uitDe ontmoeting met Atalanta Bergamo is er voor Ajax één om de kansen in de Champions League springlevend te houden. Of een nederlaag funest is voor overwintering in het miljardenbal? ,,We moeten nog voetballen, hè.”

Door Johan Inan



Atalanta schoot vorige week tegen Midtjylland in Denemarken uit de startblokken in de Champions League met een 4-0 zege, terwijl Ajax in eigen huis onfortuinlijk verloor van Liverpool. Om een goede kans te blijven maken op een plek bij de laatste zestien komend jaar, lijkt een resultaat in Italië morgenavond noodzakelijk.

Daley Blind: ,,Natuurlijk beseffen we dat deze wedstrijd ontzettend belangrijk is voor onze kansen, maar om nou te zeggen dat het bij een nederlaag afgelopen is... Nee, volgens mij zijn clubs wel vaker teruggekomen. Atalanta zelf ook, meen ik. We moeten vooral van wedstrijd tot wedstrijd leven en de punten binnenslepen die we nodig hebben.”

En Ten Hag? Ziet hij het treffen met de doelpuntenmachine uit Italië, die de laatste weken in de Serie A flink hapert, als een erop-of-eronder-wedstrijd? ,,Het is pas de tweede wedstrijd. We gaan voor een overwinning. Dat doen we altijd, uitgaan van een positief resultaat. Daar hebben we ook alle vertrouwen in.”

Of een eventueel verschil van zes punten volgens Ten Hag te overbruggen is? ,,We moeten nog voetballen, hè? Het is zinloos om het daarover te hebben. We gaan altijd uit van winnen”, aldus Ten Hag, die vol lof was over tegenstander Atalanta en coach Gian Paolo Gasperini. ,,Een heel attractieve ploeg, echt mooi om te zien. Dat is een compliment voor de trainer, die hier al jaren aan gebouwd en op doorgeselecteerd heeft.”