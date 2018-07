Zenden in het 'winnende team', De Gea in Disneyland

Van Vleuten wint titanen­strijd met Van der Breggen in La Course

12:50 Annemiek van Vleuten heeft net als vorig jaar La Course gewonnen, de eendaagse wedstrijd voor vrouwen die de tegenhanger is van de Tour de France. Na een 15 kilometer lange achtervolging na de top van La Colombière versloeg ze Anna van der Breggen op de finishlijn in het Alpendorp Le Grand-Bornand.