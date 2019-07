Blind: Niet hetzelfde verwachten als vorig seizoen

,,Tot enkele jaren geleden was het helemaal niet zo vanzelfsprekend dat je het hoofdtoernooi van de Champions League zou halen", zei Blind voor de camera van Ziggo Sport.



In de derde voorronde van het miljardenbal treft Ajax het Griekse PAOK, de ongeslagen kampioen van Griekenland die 44 punten voorsprong had op de tegenstander van maandagavond. ,,Een heel pittige tegenstander.”