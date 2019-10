Bloedserieuze Koopmeiners leert van McGregor en Brady

Bol kan niet nog eens verrassen op 400 horden

20:59 Atlete Femke Bol heeft bij haar debuut op de WK atletiek in Doha niet nog eens kunnen verrassen. De 19-jarige Amersfoortse werd uitgeschakeld in de halve finales van de 400 meter horden. Bol eindigde in haar heat als zesde in 56,37 en kwam daarmee ruim te kort voor een finaleplek.