Bloemen klopt Kramer, deceptie voor Roest

5 kilometerTed-Jan Bloemen is in Salt Lake City wereldkampioen geworden op de 5 kilometer. De Canadees troefde de Nederlandse kanshebbers af. Sven Kramer mocht na een sterke race wel het zilver ophalen. Favoriet Patrick Roest stelde teleur en werd ook nog gediskwalificeerd.

De 33-jarige Bloemen, die sinds 2014 voor Canada uitkomt, pakte zijn eerste titel bij dit toernooi met een tijd van 6.04,37. De wereldrecordhouder (6.01,86) was iets meer dan een halve seconde sneller dan Kramer, die zich tevreden moest stellen met zilver (6.04,91). De Canadees Graeme Fish pakte verrassend brons met 6.06,32.

Favoriet Roest werd in de voorlaatste rit gediskwalificeerd nadat hij de vierde tijd had gereden. Hij was nog ongeslagen dit seizoen op de 5000 meter. Jorrit Bergsma eindigde als achtste (6.13,42).

Zilver Kramer

Kramer beleefde door terugkerende rugproblemen een nogal teleurstellend seizoen, waarin hij niet één keer individueel zegevierde. Net op tijd leek de 33-jarige Fries echter weer een beetje de oude. Een test afgelopen weekeinde bij de wereldbeker in Calgary pakte goed uit. In de anonieme B-divisie reed hij op 5000 meter voortdurend onder het wereldrecord van Bloemen, maar na 3000 meter hield hij zijn race voor gezien. Kramer wist echter naar eigen zeggen genoeg: hij had weer de benen (en de rug) om een mondiale toptijd te rijden.

In de derde rit tegen de kansloze Zwitser Livio Wenger deed de kopman van Team Jumbo-Visma een moedige poging om in de buurt te komen van zijn Nederlandse recordtijd, die hij in november 2007 reed (6.03,32). Zijn rondetijden waren echter net niet laag genoeg om zichzelf ruim twaalf jaar later te kunnen verslaan. Met zijn vierde tijd ooit op de 5000 meter plaatste hij niettemin zijn concurrenten voor een zware krachtproef.

Vergeetachtige Roest

De onttroonde titelhouder Sverre Lunde Pedersen uit Noorwegen (6.11,80) en Bergsma gingen in de vijfde rit volledig stuk. Maar Bloemen, olympisch kampioen op de 10.000 meter, slaagde er met een sterk opgebouwde race in om onder de leidende tijd van Kramer te komen en te blijven.