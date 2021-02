Bloemen, Kramer en Kok genieten ook van natuurijs in Friesland

Volleybal-internatio­nal Beliën maanden uitgescha­keld

11:37 Volleybal-international Yvon Beliën is de komende maanden uitgeschakeld en zal dit voorjaar de eerste wedstrijden bij Oranje missen, meldt de volleybalbond Nevobo. De middenaanvalster, die onder contract staat bij de Italiaanse club Il Bisonte Firenze, is deze week geopereerd aan een stressfractuur in haar linker scheenbeen.