Blog | Amerikaanser wordt de Formule 1 niet meer

Formule 1 is voor een groot deel ook entertainment en dat hebben ze in Texas goed begrepen. Een dagje uit moet uit meer bestaan dan auto’s kijken. Vanavond dus Pink, gisteren was het al de beurt aan Imagine Dragons. Dat geld voor die artiesten had de organisatie beter in het asfalt kunnen steken, want dat ligt er erbarmelijk bij, vol hobbels. En toch komen de coureurs hier graag. In die typisch Amerikaanse smeltkroes hier op COTA hoor je behalve wat klachten over de hobbels geen coureur klagen. Velen passen speciaal voor deze afspraak op de kalender zelfs hun helmdesign aan. Leclerc rijdt met de Amerikaanse vlag, Daniel Ricciardo met een soort American Football-helm van de Texas Longhorns. En allemaal zijn ze na de grand prix in Mexico eerst nog even naar een NBA-wedstrijd geweest. Max Verstappen naar de LA Lakers, Alexander Albon had afgelopen maandag een ‘courtseat’ bij de Houston Rockets.



Anoniem keken ze er een potje basketbal op het allerhoogste niveau. Net zoals ze ook vrij relaxed in Austin gewoon ongestoord een steak weg kunnen knagen in een sterrenrestaurant. Nauwelijks een Amerikaan te vinden die naast Lewis Hamilton nog veel meer F1-coureurs herkent. En dat is ook wel eens fijn voor de zeker in Europa ‘wereldberoemde’ coureurs.