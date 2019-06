Blog | Minder files rond het circuit? Ja, logisch

Door Rik Spekenbrink Toch niet wéér een stukje over die files rond Circuit Paul Ricard? Ja, één keer nog, om het af te sluiten. Het ging vorig jaar bij de Grand Prix van Frankrijk zo veel over logistieke problemen rond het circuit, dat we er niet onderuit kunnen om te kijken of er nu iets is verbeterd.

Paul Ricard profileert zich graag het als het ‘prachtige circuit’. Omdat het mooi gelegen is in de bergen van de Provence, tussen Marseille en Toulon. Maar dat betekent ook dat er maar een paar slingerweggetjes naar het circuit leiden. En dus stond vorig jaar iedereen muurvast. Toeschouwers met een duur ticket op zak draaiden na urenlang stilstaan noodgedwongen om. Journalisten misten de trainingen. En collega Arjan keek vreemd op toen hij in zo’n bouchon naast zich ineens Pierre Gasly herkende. Zelfs de coureurs, een paar kilometer buiten de baan ondergebracht in een hotel, konden niet over de wachtrijen heen vliegen. Belabberde PR natuurlijk voor de organisatie. Komt de Formule 1 na 28 jaar terug in Le Castellet, regent het klachten. Dat moest dit jaar anders. Weken voor de GP kwamen de eerste mails al binnen. Dit jaar zou het allemaal anders gaan. Middels een ‘F1-Lane’ konden volgers en officials fileloos het circuit bereiken. En ook voor de fans zou het veel beter geregeld zijn. Door een samenwerking met navigatie-app Waze zou aan alle problemen een einde komen, beloofd.

Uiteraard waren we sceptisch. Maar na drie dagen hebben we inderdaad nog amper stilgestaan, op de ‘F1 Lane’ althans. Dat ze vanochtend ineens de route hadden omgelegd, zonder dat met bordjes aan te duiden, vooruit. Dat Waze totaal niet werkt, soit. Als je maar door kan rijden. Ook vanuit de fans zijn er op sociale media amper klachten te vinden.



Maar of dat nou door de Franse organisatie komt… Een blik op de tribunes leert al twee dagen dat er gewoon heel weinig mensen zitten. De organisatie en Franse collega’s zeggen dat het bijna net zo druk zou moeten worden als vorig jaar (160 duizend toeschouwers over 3 dagen), maar dat gelooft verder bijna niemand. Veel waarschijnlijker is het dat Le Castellet vorig jaar zo’n slechte beurt heeft gemaakt, dat de (Franse) racefans nu lekker op tv kijken.



De campings naast het circuit staan niet vol. De shuttlebussen die zijn ingezet om files te voorkomen zijn halfleeg. Ook opvallend: voor een grand prix die vanuit Nederland te berijden is, zijn er opvallend weinig Nederlandse kentekens te bespeuren. Dat zal volgende week in Oostenrijk wel anders zijn.