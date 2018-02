Blokhuijsen stort in: Ik miste 'frisheid'

video Dit is volgens NBC de reden dat Nederland zo goed is in schaatsen

14:17 Dat Nederland zo succesvol is bij het schaatsen op de Olympische Spelen heeft volgens de Amerikaanse nieuwszender NBC wel een heel bijzondere reden. Tijdens de openingsceremonie werd namelijk door verslaggeefster Katie Couric beweerd dat schaatsen een belangrijk vervoersmiddel is in met name Amsterdam.