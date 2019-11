Blondin klopt Schouten in eindsprint in Minsk

LIVE | Verstappen vanaf pole position op jacht naar eerherstel in Brazilië

17:01 Max Verstappen is in Sao Paulo op zoek naar eerherstel. De Nederlander botste vorig jaar met achterblijver Esteban Ocon en zag zo een zekere zege door zijn neus geboord worden. Vandaag, om 18.10 uur, start de coureur van Red Bull vanaf pole position in een hernieuwde jacht naar de overwinning op het mythische Interlagos.