Blondin verrast Wüst en Bowe

Wüst, vijfvoudig olympisch schaatskampioene, eindigde in Nur-Sultan in een tijd van 1.55,88. Dat was net niet snel genoeg om Ivanie Blondin van goud af te houden (1.55,59).



De verrassende Canadese behaalde haar eerste wereldbekermedaille ooit op de 1500 meter. Ze had vrijdag ook al de 5000 meter op haar naam geschreven. Blondin wordt sinds vorig jaar getraind door de Friese coach Remmelt Eldering, de man die bij de Winterspelen van Zuid-Korea in 2018 nieuwkomer Esmee Visser naar sensationeel olympisch goud op de 5000 meter leidde.



De Amerikaanse Brittany Bowe eindigde als derde in Kazachstan met een tijd van 1.55,96.