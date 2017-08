BMC wint ploegentijdrit, Kelderman doet goede zaken

Door Victor-Jan Vanparijs



De ploegentijdrit werd vooraf bestempeld als een duel tussen Quick-Step en BMC, dé twee topploegen in deze spectaculaire discipline. Er stond 13,7 kilometer op het programma, over een parcours met veel bochten en smalle wegen. Na de passages van enkele kleinere teams zette Bora-Hansgrohe de eerste richttijd neer.



Even later was het de beurt aan Team Sunweb. Onder leiding van Wilco Kelderman veegde de Nederlandse formatie de tijd van Bora van de tabellen en klokte af in 16.04. Het was duidelijk dat de andere ploegen van goeden huize moesten komen om onder de tijd van Sunweb te duiken.



Team Quick-Step was de eerste ploeg die sneller was dan Sunweb, zij het met miniem verschil. Het verschil bedroeg minder dan een seconde. De troepen van Patrick Lefevre konden de rode trui al ruiken. Maar dat was buiten Team BMC gerekend. De Zwitserse ploeg deed zes seconden af van de tijd van Quick-Step en dook als enige ploeg onder de zestien minuten in een tijd van 15.58.



Rohan Dennis kwam als eerste over de streep en is de eerste leider in het algemeen klassement.



Sterke Kelderman, pech voor Kruijswijk

Tourwinnaar Chris Froome moest met zijn ploeg 9 seconden toegeven. Kelderman doet al in de eerste rit goede zaken voor het algemeen klassement: zo heeft hij al 35 seconden voorsprong op Fabio Aru, 25 seconden op Vincenzo Nibali en 24 seconden bonus op Steven Kruijswijk.



De 26-jarige Amersfoorter was zeer te spreken over de prestatie van zijn ploeg: ,,We verloren bij de start heel even de focus maar daarna ging het prima", zei Kelderman na de ploegentijdrit. ,,Ik ben blij dat we zijn begonnen. Het wachten op de hotelkamer de laatste dagen was niet erg prettig."



Voor de andere Nederlandse kopman Steven Kruijswijk (LottoNL-Jumbo) was de start van de Vuelta niet fijn. Hij zag zijn teamgenoot Antwan Tolhoek over de kop gaan, en Floris De Tier erover heen duikelen. De schade op de eindstreep was uiteindelijk 40 seconden.



,,We moeten ook realistisch zijn. We hebben hier niet de renners die een tijdrit kunnen neerzetten. Al is dit ook wel weer de andere kant. Die jongens rijden hun eerste grote ronde en dan ben je toch nerveus. Ik kan hen ook niets kwalijk nemen", zei Kruijswijk na afloop. ,,We moeten ook niet te lang stilstaan bij de verloren secondes, we zijn hier immers nog twintig dagen."