BMX′er Van Gorkom zegt na zwaar ongeluk topsport definitief vaarwel

Jelle van Gorkom keert als BMX‘er definitief niet meer terug in wedstrijdverband. De 27-jarige Achterhoeker laat tien maanden na zijn zware trainingsongeval, waarna hij een tijdlang in coma lag, in gesprek met de NOS weten de topsport vaarwel te zeggen.

Van Gorkom kwam tijdens een training op 9 januari zwaar ten val op Papendal. De BMX’er reed toen tegen een veiligheidsketting aan. Hij raakte zwaar gewond aan de lever, milt en nieren en liep verder gebroken ribben en een scheurtje in de schedel op. In maart mocht hij het ziekenhuis verlaten om te gaan herstellen in een revalidatiecentrum.

Sinds juni is Van Gorkom thuis. Hij postte op sociale media al video‘s waarop hij fietsend te zien is, maar het rijden van wedstrijden heeft de winnaar van olympisch zilver in Rio de Janeiro (2016) uit zijn hoofd gezet.

Wel hoopt hij in een andere functie een rol te kunnen blijven vervullen in zijn geliefde sport. ,,Ik wil actief zijn in mijn eigen wereld, de sportwereld. En ik zal betrokken blijven bij deze ploeg. Dat hoop ik althans.”