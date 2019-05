Boateng krijgt duwtje richting de uitgang, Twente-trainer Pusic wordt assistent bij AZ

Marino Pusic wordt komend seizoen assistent van Arne Slot, de opvolger van John van den Brom, bij AZ. Pusic werd dit seizoen kampioen met FC Twente in de Keuken Kampioen Divisie, maar de Tukkers besloten het contract met de 47-jarige trainer niet te verlengen. Pusic tekent een contract voor twee jaar bij de Alkmaarders.



,,AZ is in mijn ogen een grote club die al jaren in de top van de eredivisie presteert. Ik vind het een eer als zo’n club mij benadert”, vertelt Pusic op de site van AZ. ,,Het zal voor veel mensen verrassend zijn dat ik terugkeer in de rol van assistent-trainer. Het gaat mij echter vooral om de kwaliteit van mensen waarmee ik kan werken en het takenpakket dat ik bij AZ krijg. Ik ben nieuwsgierig en gedreven om in juni aan de slag te gaan.”