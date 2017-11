Boateng maakt rentree in de basis bij Bayern

De centrumverdediger is nu weer fit en staat morgen in de Champions League tegen Anderlecht in de basis, verklapte trainer Jupp Heynckes op de persconferentie. Ook de middenvelders Sebastian Rudy en Corentin Tolisso, zaterdag invallers tegen Augsburg, verschijnen in Brussel aan de aftrap. Dat geldt naar alle waarschijnlijkheid eveneens voor aanvoerder Arjen Robben.



Bayern München is met negen punten uit vier wedstrijden in groep B al zeker van een vervolg in de Champions League. De Duitse kampioen strijdt met het ongeslagen Paris Saint-Germain (twaalf punten) nog wel om de groepswinst.