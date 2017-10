Boateng wacht voor Celtic nog tweestrijd voor de rechter

Boateng krijgt woensdagochtend van de rechter te horen of hij een makelaar uit Grünwald, in de buurt van München, 300.000 euro moet betalen.

De makelaar eist dat bedrag van de voetballer als provisie voor het verkopen van zijn huis. Boateng had het bedrag niet betaald, omdat hij in de veronderstelling was dat het hier om een vriendendienst ging. De twee kenden elkaar immers van de kinderopvang van hun kinderen. De makelaar zegt echter dat hij in mei vorig jaar een contract met de voetballer heeft afgesloten, terwijl dat volgens de advocaat van Boateng niet rechtsgeldig is.