Boateng weg bij Barcelona, Fortuna strikt Dortmund-talent

De transferperiode in Europa is geopend en dus regent het nieuwtjes over spelers die hun contract verlengen of juist wisselen van club. Mis tot eind augustus niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Boateng vertrekt bij Barça

Het avontuur van Kevin-Prince Boateng bij Barcelona is alweer ten einde. In januari 2019 huurde Barcelona de Ghanees van Sassuolo, maar na een half jaar vertrekt Boateng weer uit Camp Nou, zo kondigt hij zelf aan op zijn Instagram. ,,Vandaag eindigt een van mijn meest bijzondere ervaringen in mijn carrière. Ik wil ieder persoon bedanken die dit mogelijk maakte. Ik wil mijn teamgenoten bedanken door me thuis te laten voelen en ik wil het management bedanken dat ze altijd beschikbaar waren. Speciale dank naar alle fans, jullie zullen voor altijd in mijn hart zitten. Ik had graag meer willen laten zien, maar ik deed mijn best in elke minuut die me gegeven werd in dit fantastische shirt.”

Fortuna strikt Borussia-talent

Fortuna Sittard heeft Felix Passlack binnen. De 21-jarige Duitser speelde vooralsnog 21 wedstrijden voor Borussia Dortmund, dat de rechtsback aan Fortuna verhuurt. Passlack scoorde één keer voor Borussia Dortmund. Dat was in het Champions League-duel met Legia Warschau. Passlack scoorde toen één van de acht goals in de met 8-4 gewonnen wedstrijd. De Duitse jeugdinternational werd eerder al verhuurd aan TSG Hoffenheim en Norwich City.



,,Fortuna Sittard speelt op het hoogste niveau in Nederland en ik kijk er naar uit dat ik mijzelf op dit niveau mag gaan bewijzen. Ik heb al behoorlijk wat beelden gezien van de supporters van de club en ik kan niet wachten om voor de Sittardse Grün Gelbe Wand te spelen", zegt Passlack op de clubwebsite.

Griezmann volgende week naar Barça

Antoine Griezmann wordt volgende week officieel speler van Barcelona. Dat meldt L’Équipe. Sinds gisteren (1 juli) is de transferclausule van Griezmann verminderd van 200 miljoen euro tot 120 miljoen euro. Barcelona is bereid die clausule te betalen aan Atlético Madrid. De 28-jarige Griezmann zal volgens de Franse sportkrant volgende week al gepresenteerd worden in Camp Nou.

Barcelona slaat eerste bod op Dembélé af

Volledig scherm Ousmane Dembélé. © Getty Images Bayern München heeft een eerste bod uitgebracht op Ousmane Dembélé. Barcelona heeft het bod van zeventig miljoen euro echter afgeslagen. Dat stelt het Spaanse Sport. Barcelona wil Dembélé niet voor minder dan 95 miljoen euro verkopen, omdat de club uit Catalonië in de zomer van 2017 nog liefst 125 miljoen euro aan Borussia Dortmund betaalde voor de Franse vleugelaanvaller.



Bayern München is op zoek naar vervangers voor Arjen Robben en Franck Ribéry, die deze zomer vertrokken bij de Rekordmeister. Ook Leroy Sané zou op het lijstje staan in München.



Barcelona wacht een volgend bod op Dembélé af. Mocht dat bod hoog genoeg zijn, zou ook een eventuele terugkeer van Neymar naar Camp Nou bespreekbaar.

Ondaan van Telstar naar Grenoble

Terell Ondaan speelt vanaf nu voor Grenoble Foot 38, dat afgelopen seizoen negende werd in de Franse Ligue 2. De 25-jarige vleugelaanvaller komt over van Telstar. Ondaan speelde eerder voor Ajax (jeugd), AZ, Excelsior, Willem II en PEC Zwolle.

Grenoble Foot 38 on Twitter Terell Ondaan s'est engagé au GF38 ! Produit de l'Ajax Amsterdam, le Hollandais de 25 ans quitte son pays pour la première fois pour rejoindre la capitale des Alpes. https://t.co/2CfouXQw80

Spurs doet na 517 dagen weer een aankoop

Tottenham Hotspur heeft na 517 dagen eindelijk weer een aankoop gedaan. Jack Clarke komt voor 11 miljoen euro over van Leeds United. Daar speelde de achttienjarige vleugelaanvaller het afgelopen seizoen al 25 wedstrijden. Dit seizoen zal Clarke blijven uitkomen voor Leeds United, dat hem voor een jaar huurt van Spurs. Lucas Moura was in januari 2018 de laatste aankoop van de verliezend finalist van de Champions League.

Sarabia van Sevilla naar Paris Saint-Germain

Op de ochtend na het aantrekken van spits Luuk de Jong, heeft Sevilla ook een speler verkocht. Pablo Sarabia heeft voor 18 miljoen euro de overstap gemaakt naar Paris Saint-Germain. Bij de kampioen van Frankrijk tekende de 27-jarige aanvallende middenvelder uit Madrid een contract voor vijf seizoenen. Drie jaar geleden nam Sevilla de spelmaker voor 1 miljoen euro over van Getafe. Sarabia was bij Sevilla in 151 wedstrijden goed voor 43 goals en 38 assists.

Paris Saint-Germain on Twitter ✍️🇪🇸 @Pablosarabia92, le milieu offensif espagnol du @SevillaFC_FRA, 27 ans, s'est engagé pour 5 saisons avec le Paris Saint-Germain ✔️ Interview 🎥 et photos 📷 à découvrir vendredi sur https://t.co/oDgvOgVNCY ! #WelcomeSarabia

Elvis Manu van Turkije naar China

Elvis Manu heeft een lucratieve transfer te pakken. De 25-jarige aanvaller uit Dordrecht heeft transfervrij de overstap gemaakt van het Turkse Akhisar Belediyespor naar het Chinese Beijing Renhe. Bij de nummer acht van de Chinese Super League is hij de vijfde niet-Chinese speler, naast onder meer de Argentijnse middenvelder Augusto Fernández en de Nigeriaanse aanvaller Sone Aluko. Manu speelde eerder voor Feyenoord, Excelsior, Cambuur, Go Ahead Eagles, Brighton & Hove Albion en Genclerbirligi.

Life is beautiful..✨✨ 647 Likes, 30 Comments - Kunta Kinte JR (@elvismanuofficial) on Instagram: "Life is beautiful..✨✨"

Rúben Vezo van Valencia naar Levante

De Portugese centrumverdediger Rúben Vezo (25) heeft voor 5 miljoen euro de overstap van Valencia naar Levante gemaakt. Hij heeft bij de tweede club van Valencia een contract voor vijf seizoenen getekend. Vezo speelde vijf jaar bij Valencia, waar hij in 84 wedstrijden tot drie doelpunten en drie assists kwam.

Ruben Vezo on Twitter Oyeeee Levantinistas 🐸 .... Estoy de vuelta 😎👊🏽 @levanteud

35 miljoen euro niet genoeg voor Bruno Fernandes

Volledig scherm Bruno Fernandes in actie voor Portugal. © BSR Agency In de zoektocht naar zeer welkome versterking is Manchester United uitgekomen bij Bruno Fernandes. De recordkampioen van Engeland heeft volgens Engelse en Italiaanse media een bod van 35 miljoen euro uitgebracht op de aanvallende middenvelder, maar Sporting Lissabon is niet van plan om de aanvoerder en sterspeler voor dat bedrag te laten gaan. De 24-jarige Fernandes was in 109 wedstrijden voor Sporting goed voor liefst 48 goals en 38 assists. De twaalfvoudig international van Portugal won vorige maand in de finale van de Nations League van Oranje.

Cerny vertrekt naar FC Utrecht

Volledig scherm Vaclav Cerny in het shirt van Ajax. © BSR Agency Vaclav Cerny zal zijn carrière gaan vervolgen bij FC Utrecht. De 21-jarige vleugelaanvaller uit Tsjechië maakte vorige week nog indruk met een hattrick voor Ajax in het eerste oefenduel van dit seizoen, maar de landskampioen laat de linkspoot nu toch vertrekken. Bij FC Utrecht tekent Cerny een contract voor drie seizoenen, met de optie voor nog een extra jaar. Ajax zal zo'n 750.000 euro ontvangen. Cerny was een jaar uit de roulatie door een zware knieblessure en kwam na zijn herstel de afgelopen maanden niet in aanmerking voor een vaste plek in de wedstrijdselectie van Ajax. John van den Brom, die vanaf dit seizoen trainer is bij FC Utrecht, is zeer gecharmeerd van de Tsjech.



Cerny kwam in 2013 van de Tsjechische club FK Pribram als jeugdspeler naar Ajax. Onder toenmalig trainer Frank de Boer kreeg hij de meeste kansen. Zo stond hij opgesteld in de historische wedstrijd tegen De Graafschap waarin Ajax het kampioenschap verspeelde. Daarna kon Cerny, mede dus door zwaar blessureleed, nooit een vaste plek afdwingen. Afgelopen januari had Cerny nog de kans om op huurbasis naar Heerenveen te vertrekken, maar de aanvaller besloot toen nog om bij Ajax te blijven.



Cerny kwam in het eerste van Ajax tot vier goals en zes assist in 29 officiële wedstrijden. Namens Jong Ajax was hij goed voor 31 goals en 25 assists in 69 wedstrijden.

PSV ziet af van Lyanco

PSV had stevige interesse om de Braziliaan Lyanco Vojnovic (22) deze zomer in te lijven, maar lijkt om financiële redenen kansloos. Zeker nu de centrale verdediger onlangs in Toulon een uitstekend toernooi met Jong Brazilië afwerkte. Volgens zijn zaakwaarnemer Frederico Moraes heeft de Eindhovense club de interesse verlegd. ,,Die was er wel, maar nu niet meer”, zo laat hij weten aan het Eindhovens Dagblad.

Wellicht komt zijn landgenoot Diego Reyes nu bij PSV weer in beeld. Hij staat al jaren op de scoutingslijsten bij PSV. Volgens zijn zaakwaarnemer Mathias Bunge was er deze week echter nog niks concreets te melden rond Reyes, die mag vertrekken bij Fenerbahce. PSV hengelde in vorige transferperiodes ook al naar zijn diensten en zijn salariseisen waren toen niet mals.

Volledig scherm Lyanco in januari 2019. © LAPRESSE