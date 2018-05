Bob de Jong gaat voor nieuwe uitdaging in China

AFC Wimbledon is gehaat MK Dons eindelijk voorbij

11:02 AFC Wimbledon begon in 2002 op het tiende niveau van Engeland, omdat een groep supporters het niet eens was met de transformatie van Wimbledon FC in Milton Keynes Dons FC. Zestien jaar en zes promoties later is de supportersclub hun grote rivaal nu voorbij.