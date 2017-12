En dat wil wat zeggen, want ook dat is een fijne bezigheid. Van de vijfendertig vertrekken in zijn poepchique, goudgeblakerde villa waren er zeventien slaapkamers. In 2002, voorafgaand aan de kraker op Frimley Green tegen Raymond van Barneveld, maakte George de grap die nog altijd in menig kroeg boven een pint wordt herhaald.



Op verzoek herhaalt hij ‘m gewoon, deze middag in Alexandra Palace. ,,Kunnen mijn vrouw elke nacht kiezen waar we vrijen. Soms spelen we verstoppertje. If she finds me, she can have me. If she can’t, I’m in room 12. Get it?” De anekdote verveelt nooit, de dartsspelers van nu wel. Eenheidsworsten, vindt hij, daarover later meer. Eerst nog even vertellen hoe hij sjouwde met bakstenen, eigenhandig zijn gigantische huis in Essex bouwde. Zo groot dat je er kon verdwalen, al zat George vooral aan de bar. Van bovenaf had The George Hall de vorm van een flight. Een vette knipoog naar het darts, de reden van zijn rijkdom. Miljoenen leverden zijn successen, maar vooral de ontelbare demonstraties op. Op zijn 29ste gooide hij voor het eerst een pijl. ,,Drie weken later was ik professional. Ik had talent.”