Boer: Blij met zilver, heb er gewoon recht op

Door Arjan Schouten



Ze zou toch al afreizen met NOC*NSF naar de Winterspelen in Pyeonchang en nu heeft voormalig schaatsster Margot Boer er ook nog een officiële plichtpleging. In een speciaal door het IOC belegde ceremonie krijgt ze volgend jaar februari alsnog de zilveren medaille uitgereikt voor haar ‘bronzen’ 500 meter bij de vorige Olympische Spelen in Sotsji. De thuisrijdster Olga Fatkoelina pakte toen zilver voor Boer, maar de Russin werd onlangs voor het leven geschorst voor de Olympische Spelen wegens overtredingen van het dopingreglement. Haar plak schuift nu dus door naar de 32-jarige Nederlandse. ,,Ik zou toch al gaan naar Zuid-Korea, maar dat ik daar ook nog die plak krijg, daar ben ik wel blij mee’’, reageert Boer. ,,Natuurlijk had ik dit feestje liever gevierd met al mijn vrienden en familie erbij. Maar goed, ook dit is toch een bepaalde erkenning voor mijn sportieve prestatie.’’