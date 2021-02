Bokser Leon Spinks, bedwinger van Muhammad Ali, overleden

De Amerikaanse bokser Leon Spinks, die zijn grootste overwinning in 1978 behaalde door toenmalig wereldkampioen in het zwaargewicht Muhammad Ali te verslaan, is vrijdagavond gestorven. Hij is 67 jaar geworden. Ruim een jaar geleden maakte zijn familie al bekend dat Spinks in het ziekenhuis was opgenomen vanwege uitgezaaide prostaatkanker.

Spinks won in 1976 in Montreal (Canada) olympisch goud in de lichtzwaargewichtklasse. Na slechts zeven profpartijen trad hij op 15 februari 1978 in Las Vegas aan tegen Ali en won op punten. Hij was als tegenstander van Ali gestrikt omdat de wereldkampioen dacht een eenvoudige overwinning te boeken.

Lees ook Zo kijkt George Foreman naar de comeback van Mike Tyson (54) in de ring

Zeven maanden later kwamen ze weer tegen elkaar uit in New Orleans en heroverde Ali de titel. Spinks probeerde in 1981 en 1986 wederom de wereldtitel binnen te slepen, maar trok beide keren aan het kortste eind tegen respectievelijk Larry Holmes en Dwight Muhammad Qawi. Zijn bokscarrière was toen grotendeels in verval geraakt en hij had de reputatie opgebouwd te feesten tijdens zijn training.

Zijn laatste gevecht was in 1995. Hij verloor toen op punten tegen Fred Houpe. Spinks was destijds 42 jaar, zijn tegenstander 45. Houpe had toen al zeven jaar geen partij meer gebokst.

Volledig scherm Leon Spinks op archiefbeeld uit 2013. © AFP