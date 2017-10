Bolt: Martens is de beste voetbalster ter wereld

Van Beek onzeker bij Feyenoord door heupblessure

13:14 Feyenoord-coach Giovanni van Bronckhorst staat voor zondag voor een nieuwe puzzel in zijn achterste linie. Sven van Beek heeft een heupblessure en het is nog hoogst onzeker of de verdediger zondag mee kan doen in de Klassieker tegen Ajax.