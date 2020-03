Bond zet streep door competitie zaalkorfbal

Het betekent concreet bijvoorbeeld dat een kampioenswedstrijd voor het Harderwijkse Unitas er niet meer komt. De Harderwijkers staan met nog drie duels te spelen drie punten los van nummer twee De Meeuwen uit Putten. Ook Sparta Nijkerk (koploper in tweede klasse D) en Dindoa uit Ermelo (vierde in eerste klasse D) waren nog in de race voor het kampioenschap. Het Nunspeetse Hellas’63 staat momenteel op een veilige positie (zesde) in 2C. KV Apeldoorn bevindt zich op een promotie/degradatieplek (zevende) in 1B. Het Zutphense KVZ was nog in de race voor de titel in de tweede klasse D en Devinco uit Deventer was nog in degradatiegevaar in de tweede klasse C.