Bondscoach Coopmans ontbreekt bij WK afstanden door privéomstandigheden

video Koploper ‘Sixers’ ook te sterk voor Hornets in NBA

8:22 De Philadelphia 76ers hebben de koppositie in de oostelijke divisie van de NBA nog altijd stevig in handen. De ploeg won ook de derde uitwedstrijd op rij, met 118-111 van Charlotte Hornets. Topschutter Joel Embiid, terug na een rugblessure, maakte 34 punten. Tobias Harris was goed voor 26 punten.