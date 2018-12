Bondscoach Haak had de naam van Ligtlee nog niet doorgestreept voor WK of zelfs Tokio

Haak had de naam van Ligtlee nog zeker niet doorgestreept voor het komende WK in Polen of zelfs de Olympische Spelen in 2020 in Tokio. ,,Elis is één van de beste sprintsters die we in Nederland gehad hebben, qua talent behoort ze bij de wereldtop. Maar het gaat er ook om of je als topsporter kunt leven. Voor zichzelf heeft Elis de beslissing moeten nemen dat ze dat niet langer op kon brengen. Voor het WK in Polen eind februari had ik haar naam nog niet geschrapt. Elis heeft richting het vorige wereldkampioenschap in Apeldoorn - waar ze een medaillle won op de 500 meter - laten zien dat ze nog altijd op hoog niveau kan presteren als ze zichzelf daar toe zet. Die kans had ik haar ook willen geven richting het wereldkampioenschap of de Olympische Spelen. De wereldbeker in Berlijn liet ook zeker perspectief zien. Maar Elis heeft haar beslissing genomen. Daar moet je als coach altijd respect voor hebben. Gelukkig is het niet meer zo dat we een smalle selectie hebben zoals in de tijd van Willy Kanis en Yvonne Hijgenaar. We hebben nu nog vier rensters die mondiaal mee kunnen met de wereldtop. Elis had daar zeker nog bij kunnen zitten.”