Bondscoach maakt ploeg voor WK sprint nog niet bekend

Met dat onderdeel beginnen voor de sprinters volgende week woensdag de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Apeldoorn, het eerste grote evenement voor de Duitser als bondscoach van de Nederlandse sprintploeg.



De sprinters keerden eerder deze week terug van een trainingskamp van drie weken in Portugal. ,,Ik ben er eigenlijk wel uit, maar ga het de selectie pas maandag vertellen, vanaf dat moment gaat de adrenaline door hun lichaam gieren.'' Dat het een lastige keuze is, erkent Huck. ,,We hebben veel goede renners, maar het gaat niet per se om de beste drie bij de mannen of twee bij de vrouwen. Het gaat erom het beste team samen te stellen.'' De mannen wonnen de afgelopen twee WK's telkens zilver. ,,We gaan nu voor goud'', zei Harrie Lavreysen, een van de kandidaten.



Bij de mannen komen behalve Lavreysen Roy van den Berg, Nils van 't Hoenderdaal, Jeffrey Hoogland en Matthijs Büchli in aanmerking, waarbij Huck nog tijdens het toernooi kan wisselen. Bij de vrouwen zijn Kyra Lamberink, Laurine van Riessen, Hetty van de Wouw en Shanne Braspennincx de kandidaten. Huck geniet van de ruime keuze. Tot zijn komst naar Nederland afgelopen zomer, als opvolger van zijn landgenoot René Wolff, was hij twee jaar vooral opleider bij de Amerikaanse bond.



,,Ik had daar kunnen blijven, maar de uitdaging om met zo'n sterk team te werken was groot'', vertelde hij in Alkmaar, waar een training werd afgewerkt. De piste van Apeldoorn is vanwege de NK atletiek van afgelopen weekeinde pas vanaf zondag beschikbaar. ,,Het is verre van ideaal en heel vreemd. Ik snap ook niet dat dat NK atletiek niet naar voren kon worden gehaald.'' De tijdelijke verhuizing naar Portugal had ook een voordeel. ,,Het was daar trainen, eten, slapen, geen afleiding.''