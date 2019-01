Bondscoach Otter: NK wordt spannend, zelfs voor Schulting

De NK shorttrack, vandaag en morgen in Thialf, draaien vooral om plaatsing voor de EK van volgende week in Dordrecht. ,,Dat is hét toernooi van het jaar. Er valt in Heerenveen dus echt wat te verdienen”, zegt bondscoach Jeroen Otter (55). Hij blikt terug en vooruit.