Bondscoach Otter: Sjinkie gaat met grote stappen vooruit

Volgens Otter moet Knegt nog minimaal twee weken in het ziekenhuis blijven voordat ze uitsluitsel kunnen geven of er een huidtransplantatie nodig is. ,,Hij zei zelf daarover dat hem dat niet gaat overkomen. Ik regenereer zelf en dat doet mijn lichaam heel goed", zou Knegt volgens de bondscoach hebben gezegd.



Bij zijn bezoek aan de shorttracker in het ziekenhuis had Otter zich voorbereid op wat hij zou aantreffen. ,,Maar toch schrik je. Zijn gezicht is zwartgeblakerd met rode vlekken erin, maar je kon goed met hem praten."