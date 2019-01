Bondscoach verwacht drie gouden plakken op WK veldrijden

Ehizibue: ‘Dit was de moeilijk­ste beslissing uit mijn leven’

27 januari Hij kon er ‘geen vrede mee hebben in zijn hart’. Het scheelde een haar, of Kingsley Ehizibue was afgelopen week naar de Italiaanse club Genoa getransfereerd. Tot zijn gevoel zei dat hij het niet moest doen. Daarom stond Ehizibue zaterdagavond ‘gewoon’ op het veld in Almelo, waar PEC Zwolle met 0-2 won. ,,Dit was de moeilijkste beslissing uit mijn leven.”