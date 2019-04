Boogerd en Dekker koesteren Brabantse Pijl

Michael Boogerd (46) was zo vergroeid met de Brabantse Pijl dat hij enkele heuvels door Jiskefet-sketches geïnspireerde bijnamen gaf. De Bruine Put, waarop hij graag ten aanval trok, was voor hem de Bruine Ster. Of de Beerput. Gniffelend: ,,Ik heb ’m een keer per ongeluk in een interview ook zo genoemd.”