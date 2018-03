Boom maakt rentree in Volta Limburg Classic: 'Belangrijk te zien hoe het met mijn hart gaat'

Vorige week maakte Boom bekend de Vlaamse voorjaarsklassiekers over te slaan, nadat eerder hartritmestoornissen bij hem waren verholpen. Begin maart stapte hij wegens verkoudheid af in Parijs-Nice. ,,Ik ben blij dat ik weer op de fiets stap om te koersen'', vertelt Boom. ,,Het belangrijkste aan deze wedstrijd voor mij is om te kijken hoe het met mijn hartslag gaat. Ik ben fit, maar kan tijdens extreme inspanningen nog niet het maximaal aantal slagen halen. Deze wedstrijd geeft daarvoor de volgende prikkel.''

De Volta Limburg Classic lijkt als test geschikt voor Boom, omdat het een parcours betreft met meerdere klimmetjes. ,,Dat is een goede belasting voor mij. Ik heb vorige maand op hoogtestage veel bergop gereden, dus daar ben ik op getraind. Ik wil vrij koersen en zien hoe het in de wedstrijd verloopt.''



Aan de hand van de wedstrijd van zaterdag wordt gekeken naar het verdere programma. Boom: ,,Ik ga niet naar mijn hartslagmeter kijken. Dat analyseren we na de koers. Het is goed om eerst in een niet-World Tour-wedstrijd te starten. Vanaf daar kijken we verder naar het plan voor de komende weken.''