Boom na uitdelen klap uit Ronde van Noorwegen gezet

LIVE: Wie pakt hoofdprijs van drie ton in Premier League?

19:27 Vanavond strijden de beste vier darters in de Premier League om de titel en de hoofdprijs van drie ton. Mis hier niets. Play-offs, Premier League Halve finale (best of 19 legs) 20.15 uur: Van Gerwen - Cross Halve finale (best of 19 legs) 21.15 uur: Smith - Anderson Finale (best of 21 legs) 22.15 uur: Van Gerwen/Cross - Smith/Anderson