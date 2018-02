Boom opent seizoen pas in Parijs-Nice

Haase: Lichaam liet me in de steek

16 februari ,,Er zat méér in. Maar het lichaam liet me in de steek'', zei Robin Haase nadat hij in drie sets ten onder was gegaan tegen Roger Federer. De Zwitser verzekerde zich door zijn zege in de kwartfinales van het ABN AMRO World Tennis Tournament van een terugkeer aan de top van de wereldranglijst. Haase had de illusie gehad dat te kunnen verhinderen.