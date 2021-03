Bora-Hansgrohe begrijpt niets van startverbod en dreigt nog een koers te missen

De Britse renner Matthew Walls testte eerder deze week al positief, waardoor Bora-Hansgrohe niet mee kon doen aan E3 Saxo Bank Classic. De ploeg leek wel gewoon mee te kunnen doen aan Gent-Wevelgem van twee dagen later, maar daar stak de benoemde ‘Covid-dokter’ van Gent-Wevelgem een stokje voor. De volledige ploeg moet namelijk zeven dagen in quarantaine.



,,Ik ben heel boos en teleurgesteld", reageert teammanager Denk in een statement. ,,We hadden met Walls inderdaad een positief coronageval, waarna we zijn kamergenoot en een fysiotherapeut als directe contactpersonen hebben aangewezen. Dat zij in quarantaine moesten is duidelijk, maar dat nu ook alle andere renners niet mogen koersen is voor mij onbegrijpelijk. We hebben vannacht nog geprobeerd om de dokter ervan te overtuigen dat zij niet in contact zijn geweest met Walls, maar hij reageerde al niet meer.”



Denk vervolgt: ,,Ik snap gewoon niet dat andere ploegen in soortgelijke gevallen wél gewoon mogen starten. Sinds het moment dat Walls positief heeft getest, hebben we alle renners getest. Niemand is nog positief bevonden. Maar omdat de quarantaine duurt tot en met 1 april, betekent het wel dat we Dwars door Vlaanderen van 31 maart moeten missen.”