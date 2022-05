Borussia Dortmund stelt oude bekende aan als nieuwe hoofdtrainer, Liverpool haalt toptalent

Droomduel met Nadal gloort voor Van de Zandschulp, maar eerst ‘pittige opgave’ tegen Fognini

Het is nog maar zijn tweede optreden op Roland Garros, maar de status van Botic van de Zandschulp (26) is in Parijs heel anders dan vorig jaar. Als geplaatste speler kan hij pas in de derde ronde een andere topper treffen en dat zou zomaar Nadal kunnen zijn. Maar eerst wacht de Italiaan Fognini.

