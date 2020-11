Borussia Mönchengladbach imponeert met ruime zege op Sjachtar Donetsk

Borussia Mönchengladbach speelde in de eerste twee pouleduels al met 2-2 gelijk tegen Internazionale (uit) en Real Madrid (thuis). Knappe resultaten, maar ook frustrerend omdat in beide duels de tegenstanders pas diep in de extra tijd gelijkmaakte.



Vanavond wilde het team van Rose niets aan het toeval overlaten en dat was te zien. Na 26 minuten stond het al 0-3 en kort voor rust werd ook de vierde treffer gemaakt. Twintig minuten in de tweede helft scoorde Lars Stindl en in de 78ste minuut maakte de Franse aanvaller Alassane Pléa zijn derde goal van de avond. Vooral zijn uithaal bij de 0-3 was erg fraai.



Borussia Mönchengladbach gaat nu aan kop in poule B met vijf punten na drie wedstrijden. Sjachtar Donetsk staat tweede met vier punten, na een knappe zege bij Real Madrid (2-3) en de 0-0 van vorige week tegen Internazionale in Kiev. Real Madrid (1 punt) krijgt vanavond in het Estadio Alfredo Di Stéfano bezoek van Internazionale, dat twee punten heeft. Bij de bezoekers uit Milaan staat Stefan de Vrij in de basis, maar ontbreekt de Belgische spits Romelu Lukaku vanwege een bovenbeenblessure.