Bosbranden eisen tol op Australian Open: ‘Ik kon niet meer lopen’

Jakupovic had de eerste set nog gewonnen van Vogele (6-4), maar in de slotfase van set twee (5-6) ging het helemaal verkeerd. De Sloveense raakte bevangen door de rook, waarna ze uitbarstte in een hoestbui en zelfs op de knieën ging. Vervolgens moest ze ook van de baan in Melbourne Park worden begeleid. De schrik zat er goed in bij Jakupovic. ,,Dit was écht erg. Ik heb nog nooit zoiets ervaren en was erg bang. Ik had schrik dat ik in elkaar zou zakken. Ik besloot om zelf neer te gaan zitten, want ik kon niet meer lopen. Pas op de grond ging het ademhalen eenvoudiger.”