Bosz baalt van afgekeurde goal: 'Maar alles is nog open'

,,Het is altijd belangrijk om in een groepsfase de eerste wedstrijd te winnen. Het is echter slechts één duel. Alles is nog open. De Spurs moeten immers ook nog naar Dortmund komen'', liet Bosz droog weten.

Volgens de oud-speler van Feyenoord was zijn ploeg in Londen nogal kwetsbaar in defensief opzicht. ,,Daardoor hebben we hier verloren. We stonden verdedigend niet goed. De ruimte achter onze laatste linie was te groot. Daar zijn we niet goed mee omgegaan.''