Bosz en Dortmund bijna klaar in de Champions League

Feyenoord bezig aan slechtste Nederlandse reeks in Champions League

1 november Feyenoord is bezig aan de slechtste reeks ooit van een Nederlandse club in de Champions League. De Rotterdamse ploeg incasseerde in Oekraïne tegen Sjachtar Donetsk de zevende nederlaag op rij in het belangrijkste Europese bekertoernooi. PSV verloor in de jaren negentig zes wedstrijden op rij in de Champions League en had daarmee het negatieve record in handen.