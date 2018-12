Bosz en Leverkusen bijna rond, PSG wil Napoli-ster

Mooi slot van moeizaam jaar voor GA Eag­les-aanvaller Langedijk

9:18 Voor Pieter Langedijk gaat 2018 niet de boeken in als een van de meest succesvolle jaren in zijn voetbalcarrière. Toch kende de eerste competitiehelft wel een mooi slot voor de aanvaller van Go Ahead Eagles. Hij viel verdienstelijk in gisteravond en had zijn aandeel in de eenvoudige zege op zijn oude club RKC (1-3).