Bosz gelooft in kleine kans Leverkusen: ‘Rekenen heeft geen zin’

,,Rekenen heeft geen zin. We moeten zelf winnen, een andere optie hebben we niet", zei Bosz. ,,We staan een punt achter op Atlético Madrid, dat thuis speelt tegen een ploeg die al is uitgeschakeld. Dat is helaas geen voordeel voor ons."



De Duitse ploeg van Bosz begon de Champions League met drie nederlagen, maar maakt door overwinningen op Atlético (2-1) en Lokomotiv Moskou (0-2) toch nog kans op een plek in de achtste finales. ,,Alles is nog mogelijk", zegt Kai Havertz vol bravoure. De 20-jarige middenvelder maakte afgelopen zaterdag zijn rentree na een blessure. ,,Ik voel me fit en kan weer gas geven."



Het lukte slechts één club om na verlies van de eerste drie groepsduels toch door te gaan in de Champions League, Newcastle United in 2002. De Engelse club kwalificeerde zich toen door een zege in de laatste speelronde bij Feyenoord: 2-3.