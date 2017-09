Bosz trekt ook tegen Real ten aanval met Borussia Dortmund

Dortmund won zaterdag nog met 6-1 van Borussia Mönchengladbach en heeft na zes wedstrijden in de Bundesliga al negentien keer gescoord. Het moge duidelijk zijn dat Bosz even weinig verkeerd kan doen bij zijn nieuwe club. ,,Het is ook tegen Real mogelijk te spelen op de manier zoals we voor ogen hebben'', legde Bosz vandaag uit. ,,Belangrijk is hoe we het precies uitvoeren. Is de uitvoering goed, dan is het mogelijk. Is die niet goed, dan wordt het tegen een ploeg als Real Madrid zwaar.''

Götze

Aanvaller Mario Götze merkt dat het vertrouwen bij Dortmund groot is. ,,We hebben veel respect voor Real, en we weten dat ze vorig seizoen zowel de Champions League als Spaanse titel hebben gewonnen. Maar dit is een nieuw seizoen. We spelen thuis en zijn in goeden doen. We zullen met heel veel zelfvertrouwen voetballen.''



Voor Dortmund staat er aardig wat druk op de wedstrijd. Twee weken terug was Tottenham Hotspur in de eerste groepswedstrijd met 3-1 te sterk voor de Duitse koploper. De Engelsen gaan morgen op bezoek bij Apoel Nicosia, dat met 3-0 van Real Madrid verloor. Spurs mist in deze uitwedstrijd Christian Eriksen (ziek) en Moussa Dembélé (enkelblessure).