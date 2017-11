Bosz: We zullen samen uit deze mindere fase komen

LeBron James zakt met Cavaliers steeds verder weg

9:22 Cleveland Cavaliers zakken in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA steeds verder weg. De vice-kampioen verloor voor eigen publiek met pijnlijke cijfers van Indiana Pacers: 107-124. Het was de vierde nederlaag op rij voor de Cavs, die in de laatste drie jaar de NBA-finale bereikten en in 2016 de titel pakten.