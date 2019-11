Bosz wint met Leverkusen van Atlético en boekt eindelijk zijn eerste CL-zege

Hij moest er even op wachten, maar Peter Bosz heeft eindelijk zijn eerste overwinning in de Champions League te pakken. Met Bayer Leverkusen was de Nederlandse trainer vanavond met 2-1 te sterk voor Atlético Madrid.

Bosz stond eerder bij Borussia Dortmund zes wedstrijden aan het roer in het miljardenbal en kwam toen niet verder dan twee schamele puntjes. Met Bayer Leverkusen had de trainer, die met Ajax in 2017 de finale van de Europa League haalde, dit seizoen zijn eerste drie groepsduels verloren.

Tegen Atlético Madrid was het dan vanavond eindelijk raak. Leverkusen was de betere ploeg in de eerste helft, maar wist zich geen raad met de kansen. Vier minuten voor de rust kwam de thuisclub dan toch op voorsprong. Thomas Partey kopte de bal pardoes in eigen doel (1-0).

Na de rust verdubbelde Kevin Volland de marge voor Leverkusen, dat in de slotfase nog in de problemen kwam. Door een rode kaart voor Nadiem Amiri moest de thuisploeg vanaf de 84ste minuut met tien man verder. Meer dan één treffer in de extra tijd van Alvaro Morata zat er voor Atlético niet in.