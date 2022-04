Botic van de Zandschulp bekroont ijzersterk optreden met finaleplaats in München

In regenachtige omstandigheden werd Van de Zandschulp al in zijn eerste servicegame gebroken. Een game later slaagde de Nederlander er, mede dankzij een prachtig dropshot, in hetzelfde te doen bij Kecmanovic. Na 20 minuten spelen was de stand dan ook 2-2. Van de Zandschulp legde veel meer risico in zijn spel dan de Servische nummer 38 van de wereld, wat resulteerde in mooie punten, maar ook in flink wat onnodige fouten. Het verschil tussen de twee spelers was niet groot, maar na zeven games stond het wel 2-5 voor Kecmanovic. Toen de geboren Wageninger vervolgens zijn service voor de derde keer inleverde, was de eerste set voor de Serviër: 2-6.

In de eerste game van de tweede set waren er direct breakkansen voor Van de Zandschulp en uiteindelijk sloeg hij toe. Terwijl het wat harder begon te regenen liep de nummer 40 van de wereld uit naar een 2-0 voorsprong. Bij een 3-2 stand begon de service bij beide spelers de haperen en drie breaks later stond het 4-4. Kecmanovic was de eerste die er slaagde zijn service weer te behouden en zo was hij één game verwijderd van de finale.

Van de Zandschulp rechtte echter zijn rug en kreeg zelfs vier kansen op 6-5. Die wist hij niet te benutten, maar in de tiebreak was de Nederlander duidelijk de beste, waardoor een derde set noodzakelijk werd.

Beslissende set

Beide spelers wisten ook in de derde set het in steeds grotere getale aanwezige publiek te vermaken met prima spel. Van de Zandschulp nam een break voorsprong, maar leverde die weer in. Op 5-4 en de service van zijn tegenstander kreeg de Nederlander zijn eerste wedstrijdpunt, maar dat werd vakkundig weggewerkt. Even later was het alsnog raak.

Volledig scherm Miomir Kecmanovic © AFP

,,Ik ben behoorlijk moe", zei Van de Zandschulp nadat hij na 2 uur en 52 minuten tennis voor het eerst de finale van een ATP-toernooi wist te bereiken. ,,Het waren zware omstandigheden, maar ik ben heel blij. Ik moest me een beetje aanpassen aan de baan, die was door de regen zwaarder dan gisteren. Dat deed hij in de eerste set beter, maar gelukkig won ik de derde set.”

De 26-jarige Van de Zandschulp is de eerste Nederlandse man in bijna zes jaar in een finale van een ATP-toernooi. In 2016 verloor Robin Haase in Gstaad in de eindstrijd van Feliciano López uit Spanje. Van de Zandschulp neemt het zondag in de finale op tegen de winnaar van het duel tussen de Duitser Oscar Otte en Holger Rune uit Denemarken.

Door zijn zege nadert Van de Zandschulp de mondiale top 30. Hij staat nu virtueel op plek 31.

Casper Ruud

In de kwartfinale liet Van de Zandschulp geen spaan heel van Casper Ruud, de nummer zeven van de wereld. De Nederlandse nummer 40 van de wereld plaatste zich dankzij een kunststukje voor de halve finale van het ATP-toernooi: 7-5, 6-1.

,,Het ging moeilijker dan de score doet vermoeden, maar ik speelde erg goed”, zei Van de Zandschulp. ,,Ik denk niet dat dit de mooiste zege uit mijn loopbaan is, maar ik ben wel blij dat ik het nu op deze ondergrond heb laten zien, tegen een goede gravelspeler. Ik heb erg goed geserveerd en agressief gespeeld en daar ben ik erg blij mee. Het was mijn plan om met druk te spelen en als het kon zijn backhand op te zoeken, want die is toch wat minder.”