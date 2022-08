Botic van de Zandschulp bereikt kwartfinales en is de te kloppen man in Winston-Salem

Voorbe­schou­wing Vuelta etappe 6 | Eerste serieuze klimtest met finish bergop

De renners starten vandaag in de stad waar ze gisteren gefinisht zijn: Bilbao. De zesde etappe in de Vuelta belooft groot spektakel, want met twee beklimmingen van de eerste categorie en één van de tweede kan er gesproken worden van de eerste echte bergetappe. Na 181,2 kilometer finishen de renners bovenop Pico Jano, een klim van 12,6 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,6%. De pure klimmers zullen deze etappe scherp in het vizier hebben, want de laatste 600 meter heeft een stijgingspercentage van bijna 15%.

6:59